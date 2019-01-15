Вторник, 15 Января 2019 года
09:29:16 МСК

Суд Сенегала отстранил двух оппозиционеров от участия в выборах

Политика

Два кандидата отстранены от президентских выборов, которые пройдут в следующем месяце

Суд Сенегала отстранил двух оппозиционеров от участия в выборах
Иллюстрация: Pngtree.com
Фемида

Дакар, 15 января 2019, 09:15 — REGNUM  Конституционный суд Сенегала 14 января огласил 5 кандидатов, которые смогут принять участие в президентских выборах в следующем месяце. Тем не менее два известных члена оппозиции были отстранены от выборов, сообщает Daily Monitor Uganda.

Суд отстранил бывшего мэра Дакара Халифа Салла и экс-министра Карима Ваде по обвинениям в мошенничестве со средствами фондов.

5 оглашенных кандидатов — бывший глава правительства Маки Салл, член парламента от оппозиции Оусман Сонко, бывший премьер-министр Идрисса Сек, кандидат от бывшего президента Мадике Нианг и Эль-хаджи Салл, член партии Объединенная ассамблея (PUR).

До 20 января кандидаты могут подать апелляции на список заявленных лиц.

Президент страны Маки Салл, который не имеет никакого отношения к двум вышеперечисленным кандидатам, был избран в 2012 году. Глава государства известен как лидер одной из самых успешных и стабильных стран Западной Африки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить