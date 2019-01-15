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Главы МИД Армении и Азербайджана проведут очередную встречу в Париже

Политика

Последний раз главы МИД Армении и Азербайджана встречались 5 декабря 2018 года в Милане. Встреча была посвящена обстоятельному ознакомлению с позициями и подходами сторон по процессу мирного урегулирования

Главы МИД Армении и Азербайджана проведут очередную встречу в Париже
Иллюстрация:  mfa.am
Встреча в Милане

Ереван, 15 января 2019, 09:07 — REGNUM  Встреча и.о. главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова состоится 16 января в Париже.

Как сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, встреча пройдет при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Последний раз главы МИД Армении и Азербайджана встречались 5 декабря 2018 года в Милане. Встреча была посвящена обстоятельному ознакомлению с позициями и подходами сторон по процессу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Это была их третья встреча с момента смены власти в Армении и назначения Мнацаканяна на должность главы МИД Армении. После переговоров в Милане сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта призывали Армению и Азербайджан продолжить конструктивные усилия по урегулированию карабахского конфликта и надеются, что встречи между лидерами двух стран будут возобновлены в ближайшем будущем.

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Нагорно-карабахский конфликт
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