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Голосование по Brexit вынудило женщину-депутата отложить собственные роды

Политика

Прежде всего — борьба за лучший мир, а родильный дом потом, поясняет депутат Тулип Сиддик

Лондон, 15 января 2019, 09:10 — REGNUM  Находящаяся на последних сроках беременности британский депутат от Лейбористской партии Тулип Сиддик вопреки рекомендациям врачей не отправится в родильный дом 15 января. Причина у женщины весьма уважительная — в этот день в Палате общин состоится голосование по соглашению между Великобританией и Европейским союзом о выходе Лондона из «европейского клуба», пишет немецкая газета Die Welt.

Сиддик должна родить ребенка с помощью кесарева сечения. По ее настоятельным требованиям врачи согласились перенести дату родов на 17 января. Женщина собирается прибыть на голосование в парламент на инвалидной коляске при помощи супруга.

«Даже если мой сын явится в мир чуть позже, чем рекомендовано врачами, но это будет мир с лучшими возможностями для прочных отношений между Великобританией и Евросоюзом, то стоит бороться за это», — сказала Сиддик газете Evening Standard.

36-летняя Тулип Сиддик является племянницей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины. Хасина возглавляет правительство азиатского государства уже в четвертый раз.

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