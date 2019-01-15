Пекин порекомендовал Оттаве изучить матчасть, чтобы не выглядеть посмешищем

Пекин, , 08:47 — REGNUM Никто из задержанных в Китае граждан Канады не обладал дипломатическим иммунитетом, в связи с чем все обвинения канадской стороны в адрес Китая являются беспочвенными, заявили в китайском МИД, передает агентство Синьхуа.

В министерстве иностранных дел Китая подтвердили, что против двух канадцев, подозреваемых в подрыве национальной безопасности Китая, были предприняты меры принуждения. При этом было также заявлено, что высказывания премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сделанные им 18 января, насчет того, что Китай игнорирует «дипломатический иммунитет» канадских граждан, задержанных в декабре, являются беспочвенными обвинениями.

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин пояснила, что можно придерживаться любой точки зрения по вопросу задержания канадских граждан, но нельзя игнорировать того факта, что бывший канадский дипломат Майкл Ковриг не имеет счастья больше обладать дипломатическим иммунитетом, что оговорено в Венской конвенции о дипломатических сношениях.

По словам Хуа, Ковриг в настоящее время не дипломат и приехал в Китай по обычному паспорту и бизнес-визе. Китайская сторона предприняла против него меры принуждения, поскольку он обвиняется в деятельности, которая угрожает национальной безопасности Китая. Таким образом, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях и международному праву, Ковриг не наделен дипломатическим иммунитетом.

«Я бы предложила людям, связанным с Канадой, сперва серьезно изучить Венскую конвенцию по дипломатическим сношениям и Международное право прежде, чем высказывать свое мнение, дабы выглядеть убедительно и не выставлять себя на посмешище», — заявила Хуа, призвав канадскую сторону сперва принять практические меры, дабы доказать свою юридическую независимость от кого-либо.

Напомним, что в декабре 2018 года канадские власти арестовали финансового директора китайской компании Huawei по требованию США, обвиняющих ее в связях с Ираном в обход американских санкций. В ответ на это в Китае были задержаны двое граждан Канады по обвинению в подрыве национальной безопасности страны.

Кроме того, канадскому наркоторговцу не повезло примерно в это же время подать апелляцию в китайский суд, чтобы он пересмотрел приговор, согласно которому он 15 лет должен был провести в тюрьме за торговлю наркотиками. Суд удовлетворил его апелляцию, теперь его ждет смертная казнь.

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