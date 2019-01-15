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Пентагон продлил срок пребывания военных США на границе с Мексикой

Политика

Военные пробудут здесь до сентября 2019 года

Пентагон продлил срок пребывания военных США на границе с Мексикой
Иллюстрация: U.S. Army
Американские военные на мексиканской границе

Вашингтон, 15 января 2019, 08:52 — REGNUM  Министерство обороны США объявило о продлении службы американских военных на границе с Мексикой до сентября 2019 года, сообщает 15 января пресс-служба Пентагона.

В настоящее время на мексиканской границе размещено порядка 5 тыс. американских военнослужащих. Данное решение было принято президентом США Дональдом Трампом, считающим борьбу с нелегальной миграцией своей приоритетной задачей.

Напомним, глава Белого дома во время своей предвыборной кампании пообещал возвести на границе с Мексикой стену, препятствующую проникновению нелегальных мигрантов на территорию США.

Данный проект требует масштабного финансирования со стороны конгресса страны, который не готов пойти на уступки президенту. Противостояние двух ветвей власти привело к прекращению работы правительства страны.

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