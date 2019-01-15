Вторник, 15 Января 2019 года
08:58:44 МСК

Любимая еда: Трамп не пожалел для футболистов фастфуда

Политика

В Белом доме расставили подносы с угощением — фастфудом в картонной упаковке и соусами в порционной пластиковой таре

Любимая еда: Трамп не пожалел для футболистов фастфуда
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Фастфуд

Вашингтон, 15 января 2019, 08:35 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп оплатил угощение фастфудом команды по американскому футболу Clemson Tigers, принимая спортсменов в Белом доме. Об этом сообщила 15 января журналистам пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

Она пояснила, что из-за «шатдауна» многие сотрудники президентской администрации отправлены в неоплачиваемый отпуск. Президенту пришлось за свой счет предоставить футболистам «любимые всеми марки фастфуда».

Американские телеканалы показали зал Белого дома со столами, на которых расставлены канделябры со свечами и блестящие подносы с угощением — фастфудом в картонной упаковке и соусами в порционной пластиковой таре из «Макдоналдса», «Бургер Кинга» и «Вендиса».

Трамп назвал пиццу, гамбургеры и картофель-фри любимой, прекрасной американской едой. Команда Clemson Tigers стала победителем плей-офф национального чемпионата по американскому футболу среди вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, разногласия из-за мер безопасности на границе США с Мексикой привели к «шатдауну» — сокращенному режиму работы американского правительства. Немецкий телеканал Welt сообщил, что в Вашингтоне госслужащие, не получающие зарплату с конца декабря, стоят в очередях за бесплатными продуктами.

Читайте также: Госслужащие США замечены в очередях за бесплатной едой — Welt

Читайте развитие сюжета: Пентагон продлил срок пребывания военных США на границе с Мексикой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить