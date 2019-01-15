Казахстан и агентство по возобновляемой энергетике подписали меморандум

Абу-Даби, , 08:17 — REGNUM Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов (МЦЗТИП) Казахстана и Международное агентство по возобновляемой энергетике (IRENA) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает 14 января агентство «Казинформ».

В рамках недели устойчивого развития в Абу-Даби делегация МЦЗТИП во главе с Рапилем Жошыбаевым провела переговоры с генеральным директором IRENA Аднаном Амином по обмену опытом, финансовой и технической поддержке проектов, реализуемых в Казахстане.

Напомним, 14 января в Абу-Даби открылся международный форум Abu Dhabi Sustainability Week 2019, в котором принимают участие более 38 тыс. делегатов из 175 стран мира.

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