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Казахстан и агентство по возобновляемой энергетике подписали меморандум

Политика

14 января в Абу-Даби открылась неделя устойчивого развития

Абу-Даби, 15 января 2019, 08:17 — REGNUM  Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов (МЦЗТИП) Казахстана и Международное агентство по возобновляемой энергетике (IRENA) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает 14 января агентство «Казинформ».

В рамках недели устойчивого развития в Абу-Даби делегация МЦЗТИП во главе с Рапилем Жошыбаевым провела переговоры с генеральным директором IRENA Аднаном Амином по обмену опытом, финансовой и технической поддержке проектов, реализуемых в Казахстане.

Напомним, 14 января в Абу-Даби открылся международный форум Abu Dhabi Sustainability Week 2019, в котором принимают участие более 38 тыс. делегатов из 175 стран мира.

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