Член партии RN назвал «пустой болтавней» национальные дебаты во Франции

Париж, , 07:58 — REGNUM Член партии «Национальное объединение» (RN) Джордан Барделла заявил, что «национальные дебаты», анонсированные исполнительной властью во Франции, «это пустая болтовня», цель которой состоит в том, чтобы «сэкономить четыре месяца президенту Эммануэлю Макрону для участия в европейских выборах». Об этом сообщает Le Figaro.

Джордан Барделла отметил, что президент хочет «успокоить свою совесть, но французов не одурачить». По его словам, Макрон «очень оторван от повседневных реалий».

«Французы хотят положить конец массовой иммиграции в стране, и, опять-таки, глава государства это не учитывает», — продолжил 23-летний член партии.

На вопрос, заданный Эммануэлем Макроном о возможном установлении ежегодных иммиграционных квот, Джордан Барделла заявил, что «жители Франции не хотят квот, они хотят положить конец миграционной политике».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Франции подготовило 35 вопросов, на которые жителям страны предлагается ответить.

Подробности: Обнародован список самых важных вопросов «национальных дебатов» во Франции