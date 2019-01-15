Встреча политических партий Иракского Курдистана ни к чему не привела – СМИ

Эрбиль, Ирак, , 07:53 — REGNUM В Иракском Курдистане прошла встреча двух лидирующих в регионе партий: Демократической партии Курдистана (ДПК) и Патриотического союза Курдистана (ПСК), сообщает 15 января Kurdistan.ru.

Представители партий отметили, что во время переговоров не удалось достигнуть конкретных договоренностей по поводу формирования правительства курдской автономии. Однако политики подчеркнули, что серьезных разногласий между ними обнаружено не было.

Напомним, ПСК и ДПК являются старейшими партиями в Иракском Курдистане, именно им принадлежит значительная часть власти в регионе.

ДПК возглавляется кланом Барзани, доминирующим в столице автономии городе Эрбиле, на долю данного клана приходится наибольшее влияние, ПСК возглавляется кланом Талабани с центром в городе Сулеймания.

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