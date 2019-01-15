Дорога вице-губернаторов на эшафот и бесправие: неделя Зауралья

Елена Миронова, , 11:21 — REGNUM

В постновогоднюю неделю курганцы успели принять министра строительства и ЖКХ, внести изменения в руководство регионом и выразить протест против ущемления гражданских прав. Но центральным событием рабочего начала 2019 года стал неожиданно суровый приговор бывшему замгубернатора Сергею Чебыкину.

Вверх по лестнице, ведущей вниз

Судьба курганских вице-губернаторов — идти вверх по лестнице, ведущей вниз. Вряд ли экс-замглавы Зауралья Сергей Чебыкин предполагал, что закат его карьеры произойдёт в Курганском городском суде, где его приговорят к трём годам лишения свободы.

Сергей Чебыкин пришёл в правительство Курганской области в феврале 2014 года советником губернатора Алексея Кокорина с поста доцента кафедры прикладной информатики и экономики Шадринского государственного педагогического института. В ноябре 2015 года он уже стал руководителем администрации главы региона. В январе 2016 года — заместителем губернатора Курганской области — директором регионального департамента экономического развития. В июле 2018 года — арестован, в январе 2019 года — приговорён.

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Бывший высокопоставленный чиновник заключил со следователями досудебное соглашение, признал себя виновным в превышении должностных полномочий. Рассмотрение дела проходило в Курганском городском суде 10 января 2019 года в особом порядке, без вызова свидетелей.

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Напомним, Сергей Чебыкин признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

По версии следствия, он единолично принял решение, из-за которого бюджет Курганской области потерял миллионы рублей. А именно, ООО «Уральский топливный союз» (УТС) дважды заявлялся на поручительство совета Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области на предоставление предприятию крупного кредита. Однако ООО отказывали в ссуде по ряду причин. Тогда Сергей Чебыкин подписал распоряжение обязать директора Гарантийного фонда заключить договор поручительства между ООО «Уральский топливный союз» и ООО «Коммерческий банк «Кетовский» на сумму 16 млн рублей по кредиту в размере 28 млн рублей. Директор Гарантийного фонда напрямую подчинялся замгубернатора и ему пришлось исполнить распоряжение вышестоящего руководства. ООО «Уральский топливный союз» условия кредитного договора по возврату долга не выполнил, и расплачивался в итоге Гарантийный фонд. Прокуратура в обвинении указала, что Сергей Чебыкин не имел права единолично принимать решение о поручительстве.

Защита бывшего замгубернатора предоставила положительные характеристики бывшего замгубернатора, документы, подтверждающие начало выплат ущерба, нанесённого фонду. Была представлена рекламная фирма, готовая трудоустроить у себя Сергея Чебыкина. Бывший замгубернатора после снятия ареста с имущества готов был продать его и внести вырученную сумму в счёт погашения ущерба.

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Сторона обвинения попросила у суда условное наказание для экс-вице-губернатора. Но 15 января суд приговорил Сергея Чебыкина к реальному лишению свободы сроком на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что в следственном изоляторе томится другой экс-замгубернатора — Роман Ванюков. Он был задержан 29 ноября 2018 года сотрудниками УФСБ России по Курганской области по подозрению в получении трёхмиллионной взятки от посредника директора фирмы, строившей автомобильные дороги на территории Зауралья.

Напомним, 2 октября 2018 года в Зауралье сменился глава региона. Прежний губернатор Алексей Кокорин покинул пост по собственному желанию. Президент России Владимир Путин назначил на его место временно исполнять обязанности главы региона замгубернатора Тюменской области Вадима Шумкова. С 13 ноября 2018 года в правительстве Курганской области начались массовые отставки замов. Жертвами «кадровой революции» пали исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Курганской области Константин Ермаков, и. о. первого заместителя губернатора Виктор Сухнев, и. о. заместителя главы региона по социальной политике Александр Карпов, и. о. заместителя губернатора по внешнеэкономическим связям Владимир Зубрин, директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов, и. о. руководителя регионального департамента образования и науки Герман Хмелёв, и. о. директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Эдуард Гусев.

Тем временем свято место пусто не бывает. Со 2 января 2019 года в правительстве Курганской области продолжается обновление костяка заместителей губернатора. На должность вице-губернатора региона назначен Владислав Кузнецов, который ранее занимал пост советника генерального директора ООО «СИБУР» в Москве.

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Директором департамента экономического развития Курганской области назначена руководитель фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Светлана Афанасьева. Ранее занимавший пост главы департамента Константин Ермаков возглавил региональное финансовое управление. Директором департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства назначен Анатолий Воробьёв, руководителем представительства региона при правительстве Российской Федерации стал Андрей Алексеев.

Восемь миллиардов на насущное

Экономика Курганской области находится в дотационном и депрессивном состоянии. Визит в Курганскую область 11 января министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира Якушева был для региона обнадёживающим, мол, «родина слышит, родина знает». Зауралье получит в рамках реализации национальных проектов «Чистая вода» и «Жилье и городская среда» в 2019—2024 годах более восьми миллиардов рублей.

Министр подчеркнул важность для получения федерального софинансирования наличия качественной и составленной в срок проектно-сметной документации.

Между тем Владимир Якушев в ходе рабочего визита посетил две болевые точки Кургана — водовод и аварийный дом.

«Курган — это один из городов с низким показателем качества воды, поступающей жителям через централизованную систему водоснабжения. Конечно, водозабор постройки 30-х годов требует серьезной реконструкции», — отметил Владимир Якушев.

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в свою очередь акцентировал внимание министра на неохватном фронте работ: на изношенных системах водоснабжения в Петухово, Лебяжьем и Макушино. И напомнил, что в Шадринске по программе «Чистая вода» запланировано строительство резервуара запаса воды с насосной станцией, реконструкция Северного водозабора, а в Кургане — прокладка второй нитки водовода от Арбинских очистных сооружений.

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При посещении в Кургане аварийного дома № 9 на улице Кремлёва, где рушатся стены и крыша, министр строительства и ЖКХ России пообещал жильцам переселение. А также оповестил курганцев о втором этапе программы переселения из ветхого и аварийного жилья, рассчитанной на 2019−2024 годы.

В рамках второго витка «аварийного» переселения планируется наделить новым жильём более трёх тысяч зауральцев. На эти цели будет направлено 2,2 миллиарда рублей, большая часть этих средств — из федерального бюджета.

Напомним, за период действия первого этапа программы с 2013 по 2017 год в новые квартиры из аварийного жилищного фонда переехали 6 088 жителей Курганской области, которые ранее проживали в 352 аварийных домах. Объем финансирования составил тогда 3,2 млрд рублей.

Лишение человеческих прав и паспорта

Протестной остроты в регионе добавили на минувшей неделе правозащитники из Зауралья и Свердловской области. Не церемонясь, без официальных комментариев оставило УФСИН по Курганской области прессу и общественников, как и без общения с осуждённым, отбывающим наказание в ИК-2 на Просвете. В Кургане 10 января прошли пикеты по поводу недопуска журналистов к заключённому, который уверяет, что ему вынесли незаконный приговор за убийство двух людей.

«Его обвинили в том, что он их убил и закопал заживо. Лешуков его фамилия. Мы начали разбираться в деле, там даже трупы уже через три месяца сгнили. Повторная экспертиза тел показала, что это не те люди, в убийстве которых обвинили Лешукова. Их не опознали, а человек сидит — дали ему 24 года. Мы начали раскапывать это дело — там свидетели меняют показания. В деле написано, что он их убил 1 августа, а есть свидетели, которые убитых видели уже после этой даты», — пояснил фабулу правозащитник Андрей Мясников.

Другой правозащитник, Андрей Андрюков, передал слова начальника пресс-службы УФСИН по Курганской области Руслана Бурсина о том, что в Уголовно-процессуальном кодексе якобы нет обязанностей разъяснять причины отказа в посещении осуждённых представителями СМИ. Правозащитники в корне не согласны с позицией службы исполнения наказаний.

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Отличились и полицейские Курганской области, изъяв паспорт у трижды гражданки России Юлии Б. Председатель Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашёва сообщила корреспонденту ИА REGNUM о злоключениях молодой женщины, 20 лет прожившей в России и недавно узнавшей, что она является лицом без какого-либо гражданства на основании ч. 2 ст. 15 Закона от 28.11.1991 года №1948−1 «О гражданстве».

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В ходе служебной проверки в межмуниципальном отделе МВД России «Притобольный» выяснилось, что 20 лет назад, когда мать Юлии меняла советский паспорт на российский, кто-то не внёс данные о её несовершеннолетней дочери в некие учёты. И, недолго думая, полицейские лишили человека основного документа гражданина России и гражданства. Причём до этого паспорт гражданки России Юлия получала в 14 лет, в 20 и когда меняла девичью фамилию на фамилию мужа.