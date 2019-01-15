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Боливия призвала к диалогу в Латинской Америке ради процветания региона

Политика

Страна стала временным председателем в региональном сообществе Celac

Сан-Сальвадор, 15 января 2019, 07:30 — REGNUM  14 января Боливия стала временным председателем Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Celac). Министр иностранных дел Боливии Диего Пари призвал к диалогу для преодоления разногласий и продвижения региона вперед, сообщает агентство Prensa Latina.

Пари пообещал, что Боливия в течение срока своего председательства будет сохранять тот дух, с которым было создано сообщество Celac как механизм интеграции. Это дух содействия гармонии и принципам диалога, сотрудничества, солидарности и взаимодополняемости между народами в соответствии с философией коренного населения стран Южной Америки.

«Мы настоятельно призываем страны-члены обеспечить, чтобы постоянный диалог был нашим лучшим инструментом работы. Потому что это будет единственный механизм, который поможет нам работать ради продвижения вперед или урегулирования разногласий», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временное председательство в Celac принадлежало Сальвадору. Региональное сообщество было создано в 2010 году, в него входят 33 государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Председательство в латиноамериканском сообществе Celac переходит к Боливии

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