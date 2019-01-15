Мадуро объявил о подготовке крупных военных учений

Каракас, , 07:23 — REGNUM Приведенный к присяге вновь избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что во второй декаде февраля в стране пройдут крупные военные учения. Выступление лидера Боливарианской республики транслировало национальное телевидение.

Отмечается, что венесуэльский лидер объявил о проведении маневров в ходе выступления перед Национальным учредительным собранием страны. Мадуро сообщил, что учения в честь Симона Боливара и 200-летия конгресса в Ангостуре начнутся 10 февраля и продлятся пять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января вновь избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро принёс присягу и официально вступил в должность главы государства на второй срок — с 2019 по 2025 год.

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