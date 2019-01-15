Силуанов назвал неожиданной реакцию жителей РФ на пенсионную реформу

Москва, , 07:19 — REGNUM Реакция жителей России на пенсионную реформу стала неожиданной для правительства, рассказал в интервью «Коммерсанту» первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Наиболее сложным было рассмотрение вопроса по изменению пенсионного законодательства, — заявил Силуанов. — Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно».

Несмотря на это, добавил он, в правительстве пришли к выводу, что повышение возраста выхода на пенсию стало неизбежным, поскольку пенсии необходимо повышать, а средств на это в бюджете не было.

«Да и параметры пенсионной системы, сложившиеся в середине прошлого столетия, требовали донастройки», — уточнил министр, добавив, что на сегодняшний день в России «совершенно другие условия труда и продолжительность жизни».

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Напомним, в России с 1 января вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в стране пенсионной реформы.

Так, законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст: 65 — для мужчин и 60 лет — для женщин. Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный период — с 2019 года по 2028 год для мужчин и женщин, который продлится 10 лет.

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