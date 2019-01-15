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Глава NASA пообещал Рогозину приехать в Россию

Политика

Стороны обсудили перспективы дальнейшего российско-американского сотрудничества в области освоения космоса

Москва, 15 января 2019, 07:08 — REGNUM  В ходе телефонного разговора главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и администратора NASA Джима Брайденстайна достигнула договоренность о визите последнего в Россию. Об этом сообщила 14 января пресс-служба российской госкорпорации.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы дальнейшего российско-американского сотрудничества в области освоения космоса, после чего Рогозин пригласил главу NASA в ближайшие месяцы приехать в Россию.

«Джим Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская сторона внезапно отменила визит Рогозина в США, который должен был состояться в феврале 2019 года и был инициирован американским аэрокосмическим ведомством.

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