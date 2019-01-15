Министр внутренних дел РФ неожиданно прибыл в Читу

Чита, , 07:05 — REGNUM Генерал полиции РФ Владимир Колокольцев находится сегодня, 15 января, в Чите (столица Забайкальского края). Об этом через официальный сайт МВД РФ сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, глава МВД России проведёт в регионе рабочее совещание с руководящим составом Управления МВД России по Забайкальскому краю и посетит территориальные подразделения.

В пресс-службе ГУ МВД по Забайкальскому краю не смогли уточнить, по каким вопросам проводится совещание, но, по данным читинских СМИ, визит может быть непростым испытанием для руководителя регионального отделения МВД Александра Щеглова: у него есть как откровенные успехи типа закрытых ОПГ, так и недоработки, которые приводят к очень серьёзным проблемам с кадровым составом. Ну и немного позабытое дело Неделькина просто так не забывается.

Как пишет Chita.ru, в конце сентября 2017 года в кабинете главы оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по Забайкальскому краю Дмитрия Неделькина прошли обыски. Полицейского заподозрили в организации продажи изъятой партии айфонов. По версии следствия, Дмитрий Неделькин успел получить прибыль в размере 2 миллиона рублей. В феврале 2018 года он был уволен из правоохранительных органов «за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции».