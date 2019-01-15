Апелляция принята: Китай заменил канадцу 15 лет тюрьмы на смертную казнь

Шэньян, Китай, , 06:13 — REGNUM Канадский наркоторговец, обвиняемый в контрабанде более 222 кг метамфетамина, был приговорен к смертной казни в Китае, сообщили в Даляньском промежуточном народном суде в провинции Ляонин на северо-востоке Поднебесной, передает 14 января агентство Синьхуа.

Всё имущество Роберта Ллойда Шелленберга будет изъято. Суд выяснил, что в октябре 2014 года некто по фамилии Сюй был нанят сообщниками Шелленберга в качестве переводчика перед получением 20 тонн пластиковых гранул, в которых находилось 222 мешка метамфетамина, направлявшегося из провинции Гуандун на юге Китая.

19 ноября того же года Шелленберг встретился с Сюй в Даляне для осуществления ряда приготовлений для переправки наркотиков в Австралию. 29 ноября Сюй сдал своего нанимателя полиции. Опасаясь, что его сдали, Шелленберг через аэропорт Даляня 1 декабря 2014 года попытался уехать в Таиланд. Самолет был остановлен в Гуанчжоу, где канадец и был снят с рейса.

Позже выяснилось, что 222 пакета метамфетамина весили 222,035 кг. Только 20 ноября 2018 года Шелленберг был приговорен к 15 годам тюремного заключения Промежуточным народным судом Даляня и к уплате штрафа в размере 150 тыс. юаней ($22 174) и высылке из страны.

Однако 29 декабря Высший народный суд провинции Ляонин решил пересмотреть дело, посчитав, что первоначальный приговор не соответствует тяжести преступления Шелленберга. В результате Народная прокуратура Даляня нашла еще больше улик злодеяний канадского преступника.

Выяснилось, что Шелленберг был главным виновником совершенного преступления, в связи с чем его наказание было пересмотрено в сторону смертной казни, поскольку тяжесть навалившихся фактов не позволила китайскому правосудию поступить иначе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая пообещали рассмотреть апелляцию канадца, приговоренного к тюремному заключению за контрабанду наркотиков. Многие, особенно на западе, ранее называли Шелленберга «четвертым задержанным Китаем канадцем на территории Китая» после ареста в Канаде финансового директора компании Huawei. Китай никак не комментирует слухи, однако обещание пересмотреть дело сдержал.

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