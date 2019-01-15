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Тимошенко: Ничего из украинской конституции не исполняется

Политика

В сегодняшней Конституции вроде неплохо все написано?

Тимошенко: Ничего из украинской конституции не исполняется
Иван Шилов © ИА REGNUM
Конституция Украины

Киев, 15 января 2019, 05:32 — REGNUM  Украинская конституция на практике не исполняется, заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«В сегодняшней Конституции вроде неплохо все написано, но ничего не исполняется в реальной жизни, она просто является профанацией», — заявила Тимошенко.

Глава оппозиционной партии отметила, что у нее и ее соратников есть свой проект конституции, который нацелен на возврат украинцам возможности жить достойно, а также на доступ к ресурсам Украины.

Напомним, одной из последних инициатив действующего украинского президента Петра Порошенко было внесение в конституцию курса на вхождение в Европейский союз и на вступление в НАТО.

Отметим, что рейтинг Порошенко в свете грядущих президентских выборов весьма для него неутешителен. Так, его оставил позади комик Владимир Зеленский, Тимошенко же пока лидирует.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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