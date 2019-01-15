Нижегородским градостроительством займётся воронежский архитектор

Нижний Новгород, , 05:19 — REGNUM В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода, к которому регион готовится уже несколько лет, в областном департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций сменился руководитель. Новым директором вместо Александра Бодриевского стала уроженка Воронежа Марина Ракова, занимавшая аналогичные должности в Воронеже и Севастополе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представляя нового члена своей команды, отметил, что Ракова обладает «всеми необходимыми качествами и опытом для работы на посту».

"Этот год станет важнейшим и для подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Мы должны постоянно работать над формированием комфортных условий для горожан и гостей Нижнего Новгорода, при этом важнейшее значение имеет и сохранение исторического лица города. Обязательной задачей для Марины Раковой станет и выстраивание диалога с нижегородской общественностью, внедрение принципов открытости в работу департамента», — добавил он.

По образованию Марина Ракова — архитектор. Она окончила Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию. С 1996 по январь 2018 года она занимала профильные должности в администрации Воронежской области. В январе 2018 года переехала в Севастополь, где до октября руководила департаментом архитектуры и градостроительства.

Уход Раковой из воронежской и севастопольской правительственных оманд прокомментировал нижегородский политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях, отметив, что после Севастополя ожидалось её возвращение в Воронежскую область.

«Ракова долгое время занимала аналогичный пост в Воронежской области при Алексее Гордееве. Ушла оттуда, потому что урезали полномочия и была не во всём согласна с новым начальством. Потом девять месяцев проработала в Севастополе, но с Овсянниковым у неё отношения не сложились. Он даже публично критиковал её управление, хотя официально она ушла по семейным обстоятельствам. Ракову ждали обратно в Воронежскую область. Но Глеб Никитин, видимо, её перехватил. Это его личная кадровая удача. Все СМИ и градозащитники от Марины Раковой в восторге. Нам здесь не хватает говорящих, обаятельных и корректных чиновников, не боящихся брать на себя ответственность», — заявил Вовк.

Отметим, Ракова также является победителем конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении — 2012» в номинации «Эффективная градостроительная политика».