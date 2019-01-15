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США задумались об ужесточении санкций против Венесуэлы

Политика

США планируют ограничить поставки нефти из Венесуэлы

Вашингтон, 15 января 2019, 05:21 — REGNUM  В Белом доме США рассматривают возможность ужесточить санкции против Венесуэлы, в том числе против нефтяного сектора Боливарианской республики, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации президента Соединенных Штатов.

По данным газеты, США предполагают ограничить поставки нефти из Венесуэлы. Также рассматривается вариант ввести санкции против вооруженных сил республики. Как подчеркнул собеседник газеты, США собираются перейти к более решительным мерам в отношении Венесуэлы.

Ранее, 8 января, минфин США сообщил о введении санкций против семи физических лиц и 23 организаций Венесуэлы, включая национальный телеканал Globovision.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерениях Соединенных Штатов ввести санкции против Боливарианской республики стало известно в начале ноября 2018 года. Тогда речь шла об ограничениях на экспорт золота из Венесуэлы.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро: Венесуэла имеет право продавать золото, несмотря на санкции

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Санкции США против Венесуэлы
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