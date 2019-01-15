Тимошенко оценила шансы Порошенко на победу

Киев, , 04:47 — REGNUM У действующего президента Украины Петра Порошенко нет «ни единого шанса» победить на выборах, заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передает телеканал ICTV.

По ее оценке, во втором туре выборов окажутся она и Порошенко. Учитывая рейтинг «популярности» Порошенко и его партии, ему не победить.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Главу государства украинцы выберут сроком на пять лет. Тимошенко заявила, что будет баллотироваться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Порошенко низкий предвыборный рейтинг. Так, согласно опросу Института анализа и прогнозирования, проведенному в конце 2018 — начале 2019 года, лидером является Тимошенко, а действующий президент — лишь на четвертом месте по популярности.

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