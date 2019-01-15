Вторник, 15 Января 2019 года
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Сенаторы Демпартии США заблокировали законопроект по санкциям против Сирии

Политика

В пользу законопроекта высказались 50 республиканцев

Вашингтон, 15 января 2019, 04:22 — REGNUM  Сенаторы от Демократической партии США заблокировали законопроект о введении санкций против Сирии и ее союзников, сообщает телеканал C-SPAN.

Сообщается, что по итогам голосования в пользу законопроекта высказались 50 сенаторов от Республиканской партии, однако для принятия законопроекта необходимо было 60 голосов.

Остальные 43 сенатора высказались против. Это уже третий раз, когда демократы блокируют законопроект, два предыдущих раза были 10 и 8 января.

Ранее представители Демократической партии в Сенате заявляли, что отказываются голосовать за законопроекты, не связанные с прекращением приостановки работы правительства.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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