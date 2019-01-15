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Глава Сербии рассказал о важности сотрудничества Москвы и Белграда

Политика

Путин и Вучич подпишут 21 соглашение

Белград, 15 января 2019, 04:30 — REGNUM  Сотрудничество России и Сербии — это важный вклад в будущее, заявил сербский президент Александар Вучич в интервью телеканалу Pink.

«Наше сотрудничество с Россией важно для будущего», — сказал Вучич.

Комментируя предстоящий визит российского коллеги Владимира Путина в Сербию, сербский лидер отметил, что на этом этапе будет подписано 21 соглашение, в том числе о транспортном, энергетической сотрудничестве, взаимодействии в сфере цифровой экономики.

Напомним, Путин собирается с визитом в Сербию 17 января. Одной из тем переговоров станет обсуждение проблемы Косово.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встречу Путина в Белграде собираются более 70 тысяч сербов. Торжественная встреча состоится на площади у храма Святого Саввы в Белграде.

Читайте ранее в этом сюжете: Путина в Сербии будут встречать 70 000 человек и эскадрилья МиГ-29

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Российско-сербские отношения
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