Действующий председатель ОБСЕ посетит Приднестровье

Тирасполь, , 04:16 — REGNUM Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в ближайшее время посетит Приднестровье. Об этом сообщил на совещании с президентом ПМР Вадимом Красносельским глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает ИА REGNUM.

Игнатьев назвал предстоящий визита и встречу «хорошей возможностью сверить часы, определить планы на предстоящий год». Красносельский, со своей стороны, охарактеризовал переговорный формат «5+2» как наиболее действенный механизм в части достижения договоренностей и гарантии их реализации.

«Надо поддерживать рабочие контакты со всеми участниками переговорного процесса, в том числе посредниками и наблюдателями, заручаться их поддержкой. Необходимо продолжить работу по реализации достигнутых договоренностей и быть готовыми к подписанию новых в интересах народа Приднестровской Молдавской Республики. Надо решать гуманитарные, социально-экономические вопросы», — заметил президент.

Глава МИД отметил, что несмотря на грядущие выборы в Молдавии продолжаются контакты внешнеполитических представителей и взаимодействие на уровне рабочих групп. «Есть, конечно, фактор электоральных процессов в Молдове. Действующий политический представитель от Республики Молдова завершит свою миссию. Тем не менее, наша задача сделать так, чтобы рабочие группы, технические специалисты продолжали системную работу по имплементации достигнутых договоренностей», — отметил Игнатьев.