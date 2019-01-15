Лавров – о встрече с коллегой из Японии: У нас сохраняются разногласия

Москва, , 03:52 — REGNUM Российско-японские переговоры на уровне МИД показали, что у Москвы и Токио есть разногласия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с коллегой из Японии Таро Коно, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Одной из тем переговоров, которые 14 января прошли в Москве, обсуждался вопрос организации работы над мирным договором между Россией и Японией на основе Декларации 1956 года.

«Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия. Позиции изначально были диаметрально противоположными, о чем мы не раз говорили», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что как российская, так и японская стороны в лице глав государств намерены полностью нормализовать двусторонние отношения. Лавров отметил, что Токио в ряде вопросов действует нелояльно по отношению к России:

«Отметили, что в ООН далеко не всегда, если не сказать чаще всего, наши позиции не совпадают в том, что касается голосования Японии по российским инициативам. Это не отражает уровень доверия, на который хотят выйти президент РФ Владимиром Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января в Москве состоялся первый раунд переговоров между Россией и Японией по мирному договору. В январе пройдет встреча Путина и Абэ по этому же вопросу.

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