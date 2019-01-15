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Рябков: Россия не поддается на ультиматум США по ДРСМД

Политика

И готова к переговорам

Москва, 15 января 2019, 03:33 — REGNUM  Россия «демонстрирует добрую волю» в ответ на ультиматумы США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом переговоров в Женеве.

Рябков отметил, что Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами по ДРСМД, так как язык ультиматумов не является решением такого сложного вопроса. Он добавил, что Россия на переговорах с США в Женеве по ДРСМД настроена на серьезный диалог.

«Посмотрим, что завтра получится», — добавил он.

Напомним, 15 января в швейцарской Женеве пройдут переговоры представителей России и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Российскую делегацию на переговорах возглавляет замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую — заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Андреа Томпсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о возможном выходе Соединенных Штатов из ДРСМД. По его словам, Россия якобы систематически нарушает договор. Также Трамп заявил, что договор является устаревшим и не соответствующим современности.

Читайте ранее в этом сюжете: Политолог: Дональд Трамп не станет менять свою позицию по ДРСМД

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