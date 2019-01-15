Парламент Великобритании проголосует по соглашению о Brexit 15 января

Лондон, , 02:42 — REGNUM Голосование по проекту сделки о выходе Великобритании из состава Евросоюза состоится в британском парламенте 15 января. Британские депутаты решат, стоит ли одобрять проект соглашения, достигнутый премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с руководством Евросоюза.

Ранее, 13 января, Тереза Мэй предупредила членов парламента о важности принятого решения. По ее словам, если достигнутое с ЕС соглашение будет отклонено, это может стать катастрофой для страны и подрывом демократии.

Стоит отметить, что 29 марта 2019 года Великобритания должна выйти из состава Евросоюза. К этому моменту Соединенное Королевство должно прийти к соглашению с ЕС об условиях выхода. Если к указанному сроку соглашение не будет заключено, то состоится так называемый «жесткий Brexit» — выход Великобритании из ЕС безо всякого соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не намерен пересматривать положения сделки о выходе Великобритании из состава ЕС. По его словам, все положения сделки являются окончательными и смягчать условия выхода Соединенного Королевства Евросоюз не собирается.

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