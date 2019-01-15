Вторник, 15 Января 2019 года
01:42:23 МСК

Убийство мэра Гданьска. Совет Европы выразил соболезнования

Политика

Ягланд: Насилие недопустимо

Страсбург, Франция, 15 января 2019, 01:42 — REGNUM  Соболезнования в связи с гибелью мэра города Гданьска (Польша) Павла Адамовича выразил генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд, сообщили в пресс-службе СЕ.

Представитель СЕ назвал нападение на Адамовича ужасным и подчеркнул, что в демократическом обществе насилие недопустимо. Ягланд сказал:

«От имени Совета Европы выражаю глубочайшие соболезнования его семье и друзьям», — отмечается в заявлении генсека.

Напомним, нападение на Адамовича произошло вечером 13 января на благотворительном концерте: на сцену, где мэр произносил речь, выбежал мужчина и нанес спикеру несколько ножевых ранений. Ночью Адамович умер в больнице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, польский президент Анджей Дуда назвал произошедшее проявлением враждебности и насилия. С этим, отметил глава Польши, «мириться нельзя».

Читайте подробнее: Президент Польши об убийстве мэра Гданьска: «Мы не должны мириться с этим»

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признаёт своей вины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политические убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить