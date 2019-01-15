Убийство мэра Гданьска. Совет Европы выразил соболезнования

Страсбург, Франция, , 01:42 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью мэра города Гданьска (Польша) Павла Адамовича выразил генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд, сообщили в пресс-службе СЕ.

Представитель СЕ назвал нападение на Адамовича ужасным и подчеркнул, что в демократическом обществе насилие недопустимо. Ягланд сказал:

«От имени Совета Европы выражаю глубочайшие соболезнования его семье и друзьям», — отмечается в заявлении генсека.

Напомним, нападение на Адамовича произошло вечером 13 января на благотворительном концерте: на сцену, где мэр произносил речь, выбежал мужчина и нанес спикеру несколько ножевых ранений. Ночью Адамович умер в больнице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, польский президент Анджей Дуда назвал произошедшее проявлением враждебности и насилия. С этим, отметил глава Польши, «мириться нельзя».

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