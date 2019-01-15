Трамп: Я делаю то, что другие политики лишь обещали

Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Американские политики обещали многое из того, что старается выполнить президент США Дональд Трамп, однако многое из этого осталось лишь обещаниями. Об этом заявил Трамп на своей странице в Twitter.

«Десятилетиями политики обещали обеспечить безопасность границ, исправить наши торговые договора, вернуть в страну наши заводы, жёстче вести диалог с Китаем, переместить посольство в Иерусалим, заставить НАТО платить свои членские взносы и много другое, — только вот ничего не делали (если не хуже). Я делаю именно то, что я обещал, и то, ради чего меня избрали граждане нашей великой страны. Как я вам и обещал, я за ВАС сражаюсь!» — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января американский лидер Дональд Трамп заявил, что не собирается вводить режим чрезвычайного положения в стране для строительства стены на границе с Мексикой. По его словам, такое решение было бы «слишком простым».

Отметим, что в США в декабре 2018 года была частично приостановлена работа федеральных и государственных учреждений по причине отсутствия бюджета на 2019 финансовый год. Трамп отказался подписать проект бюджета, одобренный конгрессом, так как в нем отсутствовала статья расходов на строительство пограничной стены.

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