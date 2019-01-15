Без своих технологий из мусорного кризиса не выйти

Москва, , 10:38 — REGNUM По первому впечатлению, в правительственном решении проблемы переработки ТКО весь запал ушёл в технологию поиска виновных.

Объявленная правительством борьба с несанкционированными свалками в 2018 году потерпела очередное поражение — их существование узаконили. По новому плану правительства для их ликвидации установлен новый срок — 1 января 2022 года. План, скорее всего, перевыполнят и закроют свалки раньше срока, так как от этого теперь зависит оценка эффективности работы губернаторов. Начнётся коллапс, как Московской области. Придётся снова отменять и «мылить шею» местным властям и губернаторам.

Подскочат тарифы, поскольку регоператорам нужны средства для оплаты труда и услуг нужным людям внизу и наверху. Чтобы они не разорились, им ещё и НДС снимут.

Похвалили троих, пожурили двоих, похвалили себя за цветные контейнеры. Но о главном вопросе ни слова. Об отечественных технологических разработках утилизации ТКО уже никто не заикается. Видимо, о покупке зарубежного старья уже договорились, а количество токсичных выбросов МСЗ Hitachi Zosen Inova никого не волнует, кроме тех, кто будет жить рядом с ними (см «Диоксины: станет ли Россия вторым Вьетнамом?» и «Мусоросжигательный завод Hitachi — худшее решение переработки ТБО»).

Но чем позже появится техническое задание на отечественные комплексы переработки ТКО, и чем позже восстановят коллективы разработчиков и изготовителей отечественного оборудования с соответствующим финансированием, тем более длительным будет «мусорный» кризис и тем хуже будут его последствия.

Бытовые отходы и системы его переработки относятся к очень чувствительным системам жизнеобеспечения. Они по своему значению мало чем отличаются от систем тепло‑ и водоснабжения, обеспечения продовольствием и безопасными условиями обитания. Когда читаешь стенограмму заседания, этого понимания вообще не прослеживается.

Совершенно беспочвенны надежды на то, что закрыв полигоны и купив за рубежом МСЗ, совершенно не соответствующее условиям России ни по безопасности, ни по цене услуги за переработку бытовых отходов, мы получим решение проблемы мусора на долгие годы. Наоборот. Россию затягивают в ловушку с покупкой запредельно дорогого оборудования с запредельной ценой услуги для населения. И здесь экономисты, которых теперь в России гораздо больше, чем моли на чердаке, явно просчитались в оценке финансовых возможностей жителей России (см. «О принципиальной непригодности технологий мусоросжигания для России»). Их вообще в расчёт не берут в надежде, что цену на услугу спустя вниз по приказу. Очень не советуем пользоваться таким приёмом. Надо просто посчитать платёжные возможности населения и просчитать последствия отрицательного баланса.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мусорные заводы важнее расходов на пиар»: Куда девать российские отходы?