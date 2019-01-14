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Глава МВД Украины пообещал защиту всем кандидатам в президенты

Политика

На совещании в МВД Украины обсудили обеспечение безопасности на предстоящих выборах

Киев, 14 января 2019, 23:58 — REGNUM  МВД и Национальная полиция Украины обеспечат защиту всем кандидатом в президенты. Об этом написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, на состоявшемся сегодня совещании МВД с участием представителей ЦИК, Гражданской сети «ОПОРА» и руководства Нацполиции были согласованы механизмы обеспечения публичной безопасности и законности выборов.

«Будем действовать скоординированно и решительно. Все кандидаты получат защиту, а не преференции!» — написал Аваков.

Напомним, президентские выборы на Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Согласно последним опросам, в тройку лидеров президентской гонки входят лидер партии «Барькивщина» Юлия Тимошенко, актёр и шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Пётр Порошенко.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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