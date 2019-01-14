Глава МВД Украины пообещал защиту всем кандидатам в президенты

Киев, , 23:58 — REGNUM МВД и Национальная полиция Украины обеспечат защиту всем кандидатом в президенты. Об этом написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, на состоявшемся сегодня совещании МВД с участием представителей ЦИК, Гражданской сети «ОПОРА» и руководства Нацполиции были согласованы механизмы обеспечения публичной безопасности и законности выборов.

«Будем действовать скоординированно и решительно. Все кандидаты получат защиту, а не преференции!» — написал Аваков.

Напомним, президентские выборы на Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Согласно последним опросам, в тройку лидеров президентской гонки входят лидер партии «Барькивщина» Юлия Тимошенко, актёр и шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Пётр Порошенко.