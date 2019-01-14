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Житель Варшавы задержан за угрозы президенту Польши

Политика

Пожилой мужчина сообщил в центр семейной помощи о том, что «завтра может погибнуть Анджей Дуда»

Варшава, 14 января 2019, 23:44 — REGNUM  В Варшаве стражами порядка задержан 72-летний мужчина, заявивший о возможной гибели президента Польши Анджея Дуды, сообщили в пресс-службе местной полиции.

По данным правоохранителей, утром 14 января житель Варшавы позвонил центр семейной помощи и заявил, в частности, сегодня скончался мэр Гданьска Павел Адамович, а «завтра может погибнуть Анджей Дуда».

Сотрудники центра сообщили о произошедшем в полицию. Местонахождение звонившего было быстро установлено, он был задержан и помещён под стражу.

Напомним, мэр Гданьска Павел Адамович скончался сегодня в больнице после того, как накануне неизвестный нанёс ему несколько ножевых ранений во время благотворительного концерта WOŚP.

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