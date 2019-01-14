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«России пора возвращать розданные территории странам НАТО» — Коротченко

Политика

«Базовым принципом российской внешней политики должно быть то, что не отдадим ни клочка родной земли»

Москва, 14 января 2019, 23:22 — REGNUM  Передача малой Курильской гряды Японии нанесёт непоправимый ущерб российским стратегическим военным интересам. Об этом 14 января заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Курилы имеют важное экономическое и стратегическое, военное значение для Российской Федерации. Что будет, если вдруг на этих двух Курильских островах, если мы их отдаём вдруг Японии, появятся даже не американские, а японские военные? Это будет означать полный контроль и снижение устойчивости группировки наших атомных подводных лодок в Охотском море. Это будет также означать гигантские экономические потери для России», — заявил Коротченко.

«Мы готовы вместе с Японией осваивать эти острова, если они готовы, и мы им об этом говорили. Но ещё раз повторяю: базовым принципом российской внешней политики должно быть то, что никому ничего не отдадим, ни клочка родной земли», — подчеркнул он.

При этом Коротченко добавил, что России давно следует переходить в наступление, поскольку за минувшее время накопилось немало поводов для денонсирования ряда других договоров, подписанных в предыдущие периоды: например, о передаче Россией богатых нефтяными и рыбными запасами акватории и шельфа Норвегии по договору о разграничении морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

«Норвегия угрожает нам войной, это член НАТО! Наша Государственная дума имеет полное право денонсировать и снова создать неопределённость. То же самое самое касается и США. Шеварднадзе и Горбачёв подарили огромные участки шельфа американцам на восточных морях — денонсировать в ответ на выход США из ДРСМД (Договор о ракетах средней и меньшей дальности). Мы должны зубастыми быть, а не блеять!» — подчеркнул эксперт.

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Курильские острова и Япония
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