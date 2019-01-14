Мир в обмен на территории? Курильские острова через призму Ближнего Востока

Авигдор Эскин, , 23:18 — REGNUM

Судьба Курильских островов была и остается внутренним делом России. Любые рассуждения иностранцев о колебаниях настроений там имеют право на существование, если помогают обсуждать предмет по существу, а не становятся попыткой повлиять на общественное мнение, исходя из отчужденных интересов.

Некоторую пользу могут принести при подобном обсуждении исторические прецеденты из различных регионов. Они всегда имеют ограниченный смысл по причине разнств между сравниваемыми местностями и эпохами. Тем не менее определенные признаки сходства могут ускорить ход мысли в правильном направлении. При всей относительности сравнений и сопоставлений.

Последние полвека мы сталкиваемся с готовностью Израиля идти на территориальный компромисс с соседями. Это может очень отдаленно напоминать споры о Курилах, ибо занимаемая Израилем площадь меньше территории России во много сотен раз. Вопрос в другом: какую пользу извлекли страны Ближнего Востока из претворения в жизнь политики «мир в обмен на территории»? В переводе на практический язык: Израиль отдавал отвоеванные им территории взамен на мирный договор и что из этого вышло?

Общим знаменателем будет убежденность как России, так и Израиля, что обсуждаемые территории были заняты в ходе навязанной противником войны. Что указывает на стратегическую важность владения занятыми землями для острастки потенциального агрессора.

Напомним ход дел на Ближнем Востоке. Израиль захватил Синайский полуостров, Иудею и Самарию с Восточным Иерусалимом и Голанские высоты в ходе Шестидневной войны 1967 года. Международное сообщество потребовало незамедлительного возвращения территорий Египту, Иордании и Сирии. (Со временем рекомендация вернуть Иордании была замещена требованием отдать эти земли под новое государство Палестина.)

Первой пробой доктрины «мир взамен на территории» было отступление Израиля с западной части Синайского полуострова. Государственный секретарь США Генри Киссинджер был инициатором этого израильского отступления в 1975 году.

Три года спустя состоялся исторический визит президента Египта Садата в Иерусалим, вслед за которым были подписаны соглашения о полном уходе Израиля с Синайского полуострова. Они включали полную демилитаризацию, а также эвакуацию еврейских поселений. Интересно, что египетский президент отказался наотрез взять также сектор Газа. Он оставил его Израилю.

Соглашения Менахема Бегина с Анваром Садатом при посредничестве президента США Джимми Картера включали также провозглашение арабской автономии в Иудее и Самарии (на Западном берегу) и в секторе Газа. Стоит заметить, что территория Синайского полуострова вдвое больше территории Израиля, включая остатки занятых земель в 1967 году.

По сути, Израиль пошел на «уступки взамен на мир» в масштабе двух третей территорий, находившихся в его руках. После этого премьер-министр Бегин полагал, что мировое сообщество оценит эту жертву и пойдёт навстречу ему. Кнессет принял тогда закон о присоединении Восточного Иерусалима и закон о распространении израильского закона на Голанские высоты.

Однако вместо ожидаемой симпатии Бегин получил мировое осуждение. Пожалуй, никогда Израиль не сталкивался с таким единодушным порицанием, как после декларации объединения Иерусалима и присоединения Голанских высот.

Иными словами, принятая Израилем идея территориальных уступок взамен на мир и симпатию полностью провалилась. Давление на него только усилилось.

А в 1993 году израильский премьер Рабин решил попытать счастья в мирной сделке с главой крупнейшей террористической Организации Освобождения Палестины во главе с Арафатом. Израильские уступки быстро обернулись самым кровавым периодом. Автобусы взрывались, людей расстреливали на улицах. Если с 1978 года до 1993-го от рук террористов погибло 270 израильтян, то с 1993-го до 2008-го — почти полторы тысячи.

Последняя попытка Израиля добиться мира ценой уступок (выход из сектора Газа в 2005 году) тоже закончилась не миром, а массовыми обстрелами территории Израиля.

Какие выводы может сделать отсюда Россия? Возможные сопоставления представятся многим весьма натянутыми.

Тем не менее есть тут почва для размышления. Сама концепция завоевания мира с соседями путем территориальных уступок весьма сомнительна. Что мы показали не примере Израиля.

Пожалуй, одним из самых крепких и устойчивых международных договоров было Соглашение о безопасности и сотрудничестве в Европе от 1975 года. Оно было прочным и действенным десятки лет. В его основе лежало признание всеми странами существовавших на момент подписания соглашения границ. Все понимали тогда, что перекрой границ не приведет к добру.

Несомненно, это верно в отношении Израиля.

А россияне пусть задумаются и сами решат.

Иерусалим