Белый дом: Трамп попросил Эрдогана «не обращаться плохо» с курдами в Сирии

Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «не обращаться плохо» с курдами в Сирийской Арабской Республике после того, как из этой страны будут выведены американские войска. Об этом сегодня, 14 января, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, в ходе разговора с Эрдоганом Трамп выразил желание совместно работать над разрешением обеспокоенности турецкой стороны ситуацией с безопасностью на северо-востоке Сирии.

«Он подчеркнул, что США важно, чтобы Турция не обращалась плохо с курдами и другими участниками Демократических сил Сирии, с которыми мы сражались вместе, добиваясь разгрома ИГ*», — сказала Сандерс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на своей странице в сети микроблогов Twitter Трамп написал, что США начинают вывод своих войск из Сирии, одновременно добивая остатки террористов. Также президент США написал, что США «истощат Турцию экономически», если она ударит по курдам.

Напомним, Турция считает любые курдские организации террористическими. В юго-восточных турецких провинциях власти Турции фактически ведут войну против проживающих там курдов. Курды в Ираке и Турции, по мнению Анкары, оказывают поддержку курдам в Сирии, в связи с чем турецкая сторона также ведет против них боевые действия.

Одновременно с этим США считают курдов своими союзниками и снабжают их оружием и боеприпасами.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ