Предложение Вашингтону: «Отдавайте Аляску — там не будет российских баз»

Москва, , 23:13 — REGNUM Передача Курильских островов Японии запустит целую цепочку территориальных претензий других стран к России. Об этом 14 января заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченков эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Что будет, если мы отдадим Японии Курилы? Дальше территориальные претензии нам предъявят Германия и Евросоюз на Калининградскую область, Финляндия — на Карелию, и понеслось. А там и дружественный ныне Китай — мы не знаем, как он себя поведёт через 20−30 лет, когда уйдёт нынешнее поколение политиков, — вдруг предъявит нам претензии на Сибирь и так далее», — заявил Коротченко.

По его мнению, базовый принцип российской внешней политики должен заключаться в недопустимости никаких территориальных уступок.

«Ни по мирному договору, ни по какому-то другому. Мы не торгуем территориями. Более того, сама идея отдать чего-то кому-то, мягко говоря, я думаю, вызовет очень негативное отношение среди российского народа. А опросы показывают, что более 90% категорически не желают каких-либо территориальных уступок ни Японии, ни кому-либо ещё», — подчеркнул он.

«Вышли из Германии — жалеем? Жалеем. Закрыли базу на Кубе, жалеем? Жалеем. Ушли из Вьетнама? Жалеем… Точно так будем жалеть, если кому-то что-то отдадим. Не надо иллюзий, никто нам не поможет — ни Япония, ни Вашингтон добрый, который обещает не размещать свои базы на Курилах, если мы их Японии отдадим. Я тоже могу дать гарантию Вашингтону: отдавайте Аляску, там не будет российских баз! Мы туда туристов вертолётами будем», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, то, что тема мирного договора с Японией и передачи Курильских поднялась именно сейчас за долгие годы — по сути, последний раз она всплывала в 1990-ые годы, — обусловлено активизацией «партией предателей у нас внутри, в том числе российской политической и экономической элиты».

«Это те люди, которые связывают своё будущее с Западом: у кого деньги, любовницы, жёны, дети, внуки в Лондоне и Вашингтоне, других западных столицах», — полагает он.

Напомним, что ранее командующий войсками США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез, выступая в японском Национальном пресс-клубе в Токио, заявил о том, что Соединённые Штаты не планируют размещать вооруженные силы на южных Курилах в случае их передачи Японии.

«Прямо сейчас у США нет планов размещать вооруженные силы на этих островах», — указал он.