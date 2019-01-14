Курильские острова: «Япония испугалась, что Россия закроет вопрос навсегда»

Москва, , 22:46 — REGNUM Идея передачи островов малой Курильской гряды Японии основывается на так называемом «Хрущёвском компромиссе» — волюнтаристском решении, которое было неоправданно навязано советской дипломатии главой СССР. Об этом 14 января заявил доктор исторических наук, профессор Института стран востока, приглашённый профессор Осакского университета экономики и права Анатолий Кошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Путин никогда не соглашался на передачу главных южнокурильских островов Кунашир и Утуруп, которые имеют очень больше военно-стратегические значение, и особенно проливы между ними. Но Путин не скрывал, что он может рассматривать вопрос малой Курильской гряды, именно основываясь на так называемом Хрущёвском компромиссе — кстати, волюнтаристском решении, навязанном нашей внешней политике именно Хрущёвым», — заявил Кошкин.

При этом, по мнению Кошкина, политические элиты Японии активизировали обсуждение судьбы Курильских островов именно в ответ на предложение президента России Владимир Путин во Владивостоке в сентябре 2018 года — тогда речь шла о варианте подписания мирного договора без предварительных условий с уже последующим возможным обсуждением вопросов о статусе островов.

«Это испугало японцев! Они поняли, что вообще эти переговоры могут быть прекращены. Изначально их позиция была: четыре острова и всё. Теперь же, испугавшись, что вообще всё могут потерять: не то что журавля в небе, но и синицу в руке — они стали убеждать и японский народ, и наш, что надо вернуться к формуле так называемой «два плюс альфа». Это предложение козыревского МИДа: берите два острова и будем продолжать вести переговоры по поводу следующих двух», — пояснил Кошкин.

Однако и этот вариант исходит из безусловной передачи Японии двух островов Малой Курильской гряды. Таким образом, все варианты, которые предлагает японская сторона в этой дискуссии — по существу, откровенно реваншистские, — не устраивают и не могут устраивать Россию, отметил эксперт.

Он также добавил, что Россия не испытывает никаких издержек от отсутствия мирного договора с Японией. Первая статья совместной декларации 1956 года гласит, что состояние войны между СССР и Японией прекращается и восстанавливаются дипломатические отношения в полном объёме, и на этом вопрос можно считать закрытым, отметил Кошкин.