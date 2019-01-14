Греция сочла вмешательством заявление МИД России о соглашении с Македонией

Афины , , 22:45 — REGNUM В Афинах расценивают комментарии МИД России по ситуации вокруг соглашения о переименовании Македонии как вмешательство во внутренние дела Греции. Об этом говорится в распространённом вечером 14 января заявлении греческого МИД, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как заявляют в ведомстве, Преспанское соглашение после его подписания «уже способствует делу укрепления стабильности и мира на Балканах».

«Это международно признанная модель разрешения споров между двумя независимыми суверенными государствами под эгидой ООН без какого-либо вмешательства третьей стороны. Споров, которые долгое время подрывали перспективы народов региона на мирное сосуществование и совместную работу во имя стабильности и безопасности в регионе», — говорится в комментарии.

В МИД Греции подчёркивают, что «международные партнёры должны уважать дух и букву соглашения и приветствовать тот факт, что политическое руководство двух стран продемонстрировало политическую смелость для достижения решения особо острого вопроса, защищая при этом свои национальные интересы».

«Обращение к политическим событиям внутри дружеских стран со стороны МИД России несовместимо с уровнем, который характеризует отношения между двумя странами, и давними узами дружбы между нашими народами, — заявляют в греческом ведомстве.

При этом подчёркивается, что комментарии Москвы вызывают у Афин «законную обеспокоенность», поскольку «игнорируют скоординированное и эффективное демократическое функционирование институтов в Греции, в конституции которой содержатся чёткие положения, касающиеся любых возможных непредвиденных обстоятельств во внутриполитической обстановке, что, безусловно, не является подходящим полем для комментариев третьих сторон».

«Уверены, что Россия, которая годами признавала Бывшую югославскую республику Македония как «Республику Македония» будет уважать чувствительность греческого народа к использованию имени Македония и отныне будет называть эту страну её новым конституционным названием, то есть «Северная Македония» и, что самое главное, будет воздерживаться от подобных заявлений, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела Греции», — заявляют в греческом МИД.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня МИД России вновь призвал вынести вопрос о переименовании Македонии на обсуждение Совета Безопасности ООН, как это предусмотрено соответствующей резолюцией от 1993 года.

При этом в российском ведомстве отметили, что соглашение между Афинами и Скопье «проталкивается» вопреки воле народов Греции и Македонии. В МИД также указали, что «о взрывоопасности ситуации, чреватой подрывом стабильности и безопасности на Балканах, красноречиво свидетельствуют последние события в Греции — выход из правительственной коалиции главы «Независимых греков»Паноса Камменоса, выступающего против Преспанского соглашения, и запуск процедуры о вотуме доверия кабинету министров».

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