Киев, , 23:23 — REGNUM То, что в деле о поджоге здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде фигурирует немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер, «доказывает» причастность России к поджогу, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает 14 января УНИАН.

Климкин заявил, что Венгрия должна «осознать масштаб российских гибридных методов», потому что в деле о поджоге культурного центра фигурирует Оксенрайтер. В качестве «доказательства» связи Оксенрайтера и российских спецслужб Климкин назвал то, что немецкий журналист работает для партии «Альтернатива для Германии».

Напомним, украинская русофобская позиция приводит к тому, что Киев выглядит просто смешно на международной арене, когда в каждом действии киевский режим видит «русский след». При этом украинские политики никак не комментируют, почему был разрушен автопром, почему нет экономического роста, почему население нищает, почему ВСУ обстреливают ежедневно жителей Донбасса.