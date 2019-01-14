«Пора возвращаться»: Беглов анонсировал большое обновление в Смольном

Санкт-Петербург, , 22:13 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании с членами городского правительства 14 января обратился к выходцам из Ленинграда-Петербурга, работающим в Москве и других регионах страны, к тем, кто получил в Северной столице образование и сделал первые шаги в профессиональной карьере, с призывом вернуться в город на Неве.

«Пора возвращаться — и бизнесу, и экспертам, и управленцам, и творческому классу. Петербургу нужны преданные люди. Нужна команда единомышленников. Кто не за деньгами, не за карьерой приходит, а по призыву, хочет послужить родному городу», — сказал врио губернатора.

Александр Беглов подходит к решению любого вопроса очень системно и рационально, говорит, комментируя эти высказывания главы Петербурга для ИА REGNUM, Олег Матвейчев член Экспертного совета «Экспертного института социальных исследований» (ЭИСИ).

«Беглов очень четко понимает, что всё начинается с кадров, всё начинается с людей. Если ты хочешь запустить некий проект, ты должен привлечь в свою команду хорошие, квалифицированные кадры. Первое к ним требование — профессионализм. То есть, человек должен быть опытным, поработавшим, что называется, «на земле», и уже показавшим определенные результаты. Он должен быть эффективным, показавшим, что умеет воз тянуть. Второе — человек должен лично гореть, быть энергичным и работоспособным.

В данном случае, человек, которого пригласят в команду петербургской власти, должен быть влюблен в Петербург, хотеть того, чтобы после него в этом городе остался какой-то положительный след. Чтобы он мог сказать — «это сделала наша команда», или «я сделал этот город лучше».

Исходя из этих критериев новая команда Беглова и будет формироваться. В нее, очевидно, войдут люди молодые и уже зрелые, в самом расцвете сил. Я предполагаю, что качественное обновление коснется всего высшего корпуса городской власти — и вице-губернаторов, и глав комитетов, и так далее».

Как считает Олег Матвейчев, этим людям будет поставлена задача возглавить различные проекты по обновлению города.

«Санкт-Петербург должен в ближайшее время обновиться, омолодиться и, как минимум, догнать Москву по тем новым практикам, которые позволили столице в последнее время сделать мощный рывок вперед. Питер не должен отставать, он должен быть современным городом, с хорошим благоустройством и комфортной средой, в котором будет удобно жить людям», — отметил эксперт.

По его данным, на примете у Беглова уже есть несколько человек из регионов, которых он готов пригласить в свою команду: «Именно исходя из тех критериев, о которых я сказал: профессионалы, опытные специалисты, уже доказавшие свою эффективность».

По мнению Матвейчева, мотивацией для возвращения специалистов в Петербург может быть любовь к родному городу, из которого пришлось уехать за карьерой или за деньгами. Но — не только это.

«Любой петербуржец мечтает вернуться, если ему предложат, как минимум, адекватное аналогичное место. Думаю, 99% готовы будут вернуться. Но в Петербурге успешному управленцу могут предложить место и выше того, что он сейчас занимает в другом регионе. За исключением, может быть, Москвы, возможности Петербурга значительно больше, чем в других субъектах. Город масштабнее и по населению, и по бюджету, и по полномочиям, которые может получить здесь управленец.

Только федеральное правительство или московская власть может в этом смысле сравниться с Питером, и работа здесь — хороший вариант для амбициозного человека», — резюмировал Олег Матвейчев.

Добавим, что в своем сегодняшнем выступлении на совещании в Смольном Александр Беглов подчеркнул, что «правительство Санкт-Петербурга должно стать динамичным, эффективным, открытым, готовым к переменам, способным отвечать на современные вызовы, нести ответственность за результат».

«У нас много специалистов, которым надо дать возможность проявить себя, самореализоваться, — заявил врио губернатора. — И мы должны создать условия для кадрового роста тех, кто хочет послужить городу. В первую очередь это касается молодежи».

«Цель нашей работы в том, чтобы сделать Петербург городом с современной инфраструктурой, с развитой социальной сферой и мощной экономикой. Городом, обращенным в будущее», — сказал Александр Беглов.