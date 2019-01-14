Украина надеется на «обходной путь» в НАТО

Киев, , 22:04 — REGNUM В администрации президента США Дональда Трампа разработана «обходная схема», которая позволяет включить в НАТО Украину и Грузию. Об этом 14 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил капитан 1 ранга ВМС США Юрий Табах.

«При Трампе это изменится, потому что там есть обходная схема как Грузия и Украина могут включиться в страны НАТО… Мой совет российской администрации, Министерству иностранных дел: если вы не хотите, чтобы страна вступала в НАТО, то не стоит отнимать у неё её территории и начинать войну. Она таким образом ещё больше захочет в НАТО. Вы не остановите страну на пути включения в НАТО. Если страна чувствует от вас угрозу, она как раз убежит в НАТО», — сказал Табах.

Он прогнозирует, что США откажутся соблюдать конвенцию Монтрё в Черном море, если «Кремль нарушит морские конвенции в Керченском проливе, Черном и Азовском морях».

«Если россияне опять нарушат морские конвенции по мореходному праву, то иностранные корабли по конвенции Монтрё могут находиться 21 день, а если мы останемся больше, чем на 21 день? Если они нарушили, мы скажем: «Мы тоже вышли из этого договора». Тогда наш десантный корабль будет стоять больше чем 21 день… Это эскалация. Он делает эскалацию», — рассказал Табах.

Ранее, 6 января, американский десантный корабль USS Fort McHenry зашел в Черное море. 11 января десантный корабль покинул Черное море.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января глава министерства обороны Украины, генерал армии Степан Полторак заявил, что Киев готовит очередной проход через Керченский пролив.

«Вторую попытку прохода наших военных кораблей россияне использовали для устройства провокации. Но уверяю: такие проходы будем организовывать и в дальнейшем. Будут и двадцатый, и сотый проходы, и всегда, потому что Азовское море тоже украинское, а Мариуполь и Бердянск — наши порты, где работает значительная часть экономики. Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив тогда, когда в этом будет необходимость. Надеюсь, нашим партнерам в мире удастся убедить Россию в необходимости выполнения международных соглашений», — сказал Полторак.

Напомним, 18 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен подготовить страну к членству в Европейском союзе и НАТО в ближайшие пять лет. По мнению Порошенко, сделать это реально.

«Мы должны подготовить страну за следующие 5 лет для того, чтобы она отвечала критериям членства в Европейском союзе и НАТО», — рассказал Порошенко.