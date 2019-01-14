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В пяти областях Украины запустят телемедицину – правительство

Политика

Цель медицинской реформы Украины заключается не в том, чтобы построить новые амбулатории или улучшить оборудование, считают в правительстве

Киев, 14 января 2019, 23:25 — REGNUM  Правительство Украины запланировало запуск телемедицины в пяти областях, заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает 14 января «Укринформ».

По его словам, пробный запуск телемедицины состоится в сельских амбулаториях Кировоградской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областях. Телемедицина будет работать в сфере сердечно-сосудистых и дерматологических заболеваний, а также по сахарному диабету и бронхиальной астме. Зубко добавил, что в 2019 году телемедицина будет внедрена во всех сельские амбулатории.

Министр также добавил, что цель медицинской реформы — не строительство новых амбулаторий или установка нового медицинского оборудования. Внедрение телемедицины на Украине также поддерживается правительством Канады и Всемирным банком.

Напомним, только 4% сел на Украине имеют доступ к широкополосному интернету, что вызывает большие сомнения у экспертов в возможности реального внедрения телемедицины.

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Медицина
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