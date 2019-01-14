Выселение из Кремля и протест в Шимске: начало года в Новгородской области

Ольга Ларина, , 23:46 — REGNUM

Начало 2019 года в Новгородской области спокойным не назовёшь: к болезненной реформе здравоохранения добавились новые проблемы, связанные с судьбой новгородского музыкального училища. И даже с новогодними ёлками возникли скандалы — практически на ровном месте.

«Переезд роялей»

О выселении новгородского музыкального училища (отделение Новгородского областного колледжа искусств имени С.В. Рахманинова) из здания в Новгородском кремле коллективу учреждения сообщили перед новым годом. Музыканты — учащиеся и их преподаватели — сразу же бросили клич о помощи в интернете. В здании в Кремле музыкальное училище находится с 1959 года, и дело не только в привычке. «Переезд роялей» в предложенные колледжу помещения одного из корпусов Новгородского государственного университета на улице Чудинцевой (это здание бывшего общежития коридорного типа) задача не из простых. К тому же, речь зашла о помещениях четвёртого этажа, куда надо ещё доставить инструменты, некоторые из которых в таком состоянии, что «трогать страшно» — переезда они могут не пережить.

Тема переезда колледжа из Кремля стала первой, которую прокомментировал 14 января на брифинге заместитель начальника управления информационной политики Новгородской области Иван Сизов.

«Да, переезд будет. И это обусловлено тем, что здание в Кремле, в котором сейчас находится колледж, требует ремонта. Это федеральная собственность, и Новгородским государственным музеем-заповедником подготовлена заявка на проектно-сметную документацию. Ремонт растянется на несколько лет», — сообщил Сизов.

По его словам, помещения на Чудинцева приспособят под нужды колледжа и речь не только о четвёртом этаже, но и о первом.

Журналисты обратили внимание, что у колледжа искусств в Кремле сейчас 42 помещения, а на Чудинцева — только 24, нет там и сценической площадки. Решением этих проблем, как уверяют власти, займётся специальная рабочая группа.

Иван Сизов также дал понять журналистам, что колледж не вернётся в привычные стены в Новгородский кремль после того, как здание отремонтируют: музею не хватает площадей для размещения собственных экспозиций. Сам переезд не должен повлиять на учебный процесс, он начнётся не раньше лета.

По собственному желанию

Глава Окуловского района Новгородской области Сергей Кузьмин 10 января 2019 года объявил об отставке по собственному желанию. Своё решение он объяснил конфликтом с региональным правительством и лично губернатором области Андреем Никитиным. В интервью новгородским СМИ Кузьмин рассказал о том, что глава региона предлагал ему оставить пост главы района ещё в ноябре. В декабре, как сообщало ИА REGNUM, на заседании регионального правительства губернатор раскритиковал администрацию Окуловского района за срыв сроков строительства детского сада в Окуловке и проблемы местного водоканала.

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В социальных сетях Сергей Кузьмин сообщил о встрече губернатора с депутатами районной думы (а именно депутаты должны принять решение об отставке главы района) 28 декабря и заявил, что это стало «точкой невозврата».

«Вы поймите — я пришел во власть работать для людей, а не «играть» в «царя горы», чем мне приходится заниматься сейчас. За три недели было время подумать: конструктива уже быть не могло, а дальнейший спор пошёл (уже идёт) во вред району», — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

Сейчас он находится в отпуске, решение районными депутатами об отставке пока не принято. Отметим, что Сергей Кузьмин — первый глава района в Новгородской области, который после отмены прямых выборов глав муниципалитетов в 2015 году был избран по новым правилам — по итогам конкурсного отбора. Срок его полномочий истекает в 2020 году.

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Скандалы с ёлками

В первые дни нового года Новгородская область «прославилась» в социальных сетях ёлкой из хлеба, установленной возле кондитерской рядом с проходной предприятия «Новгородхлеб». Хлебное дерево тут же вызвало скандал: многим показалось кощунством изготовить новогоднее дерево не из муляжей, а из батонов, которые можно было бы, например, раздать бедным.

Народного возмущения руководитель «Новгородхлеба» Татьяна Яковлева не поняла.

«Я за счёт собственных средств сделала изделия, сделала ёлку. В чём тут проблема? Я сегодня накормила народ, кормлю детские дома, школы. Почему об этом не пишут? Когда был доволен народ? Мы у кого-то денег попросили или из налогов взяли? Почему народ не спросит, сколько сегодня «Новгородхлеб» выделяет денег на поддержание бездомных и малоимущих?» — цитирует Яковлеву интернет-портал «Новгород.ру».

Возник скандал и вокруг главной новогодней ёлки Великого Новгорода. Главное праздничное украшение центра города начали демонтировать как никогда рано — утром 10 января. Недовольные новгородцы завалили мэрию претензиями — так что новому градоначальнику Сергею Бусурину пришлось демонтаж приостановить и объясниться на своей странице в «ВКонтакте».

»Принял решение, что встречать Старый Новый год без ёлки будет неправильно. Пусть у желающих будет возможность ещё и в ближайшие выходные прогуляться до ёлки. Поручение разбирать её дано специальным службам с понедельника: у нас должна быть возможность тщательно подготовить центральную площадь города к празднованию 75-летия освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков», — сообщил Бусурин.

В понедельник, 14 января, ёлку стали демонтировать снова — на этот раз окончательно, до следующих праздников.

Медицинский протест

Самой резонансной темой начала года стал протест в посёлке Шимск Новгородской области, где уже с 15 января меняет режим работы районная больница: в ней остаётся только дневной стационар. Против закрытия круглосуточной клиники местные жители протестуют с осени, а 9 января несколько человек — главным образом пожилые женщины — на несколько минут перекрыли федеральную трассу на Псков, проходящую через районный центр. Вышли на пешеходный переход и беспрерывно по нему ходили. И хоть власти и уверяли, что и перекрытия трассы де-факто не было, и закрытия больницы нет — недовольство населения налицо, планы правительства о плановых госпитализациях в Сольцы (около 30 км) или Великий Новгород (около 50 км) местных жителей категорически не устраивают.

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Экономически выгодное региональному минздраву сокращение коечного фонда в Шимске чем-то ощутимым компенсировать протестующим пенсионерам пока не удалось. Десант узких специалистов из областной больницы приедет в Шимск только 21 января, мобильный ФАП появится лишь во второй половине года, а единственной «поликлиники на колёсах» на всю область не хватает — пока её видели только в Новгородском районе. Тем временем к акции протеста в Шимске уже присоседились «Коммунисты России», а региональное отделение партии «Яблоко» собирается в Шимск на митинг. А ведь против оптимизации здравоохранения в Новгородской области выступают не только жители Шимска. Может, сначала показать людям, как будет хорошо с больницей на колёсах или мобильным ФАПом, а уж потом пытаться всё закрывать?