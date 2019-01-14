ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом

Гаага, Нидерланды, , 21:43 — REGNUM Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом сегодня, 14 января, сообщило британское представительство в ОЗХО.

«По вопросу добавления опасных веществ, включая использованное в Солсбери, в списки КЗХО наметился хороший прогресс. Встреча исполнительного совета рекомендовала принять предложение», — сказано в заявлении британского представительства ОЗХО.

Теперь в течение 90 дней любые члены ОЗХО могут возразить на данное предложение.

Известно, что предложение по добавлению «Новичка» в приложение КЗХО внесли США, Нидерланды и Канада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российские власти на условиях конфиденциальности получили информацию из лабораторий ОЗХО, которые занимались исследование инцидента в Солсбери. В исследуемых образцах находилось вещество «би-зет» (BZ) — психохимическое боевое отравляющее вещество. Именно симптомы отравления этим веществом были у Скрипалей. Также в образцах находилось вещество А-234, которое на Западе и называют «Новичком». Но только это вещество находилось в образцах в первоначальном виде и высокой концентрации, что говорит о том, что вещество было добавлено в образцы после их отбора. Иными словами, отравление в Солсбери было тщательно срежиссировано.