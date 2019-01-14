Архангельский губернатор назвал мусорный конфликт псевдособытием

Архангельск, , 21:24 — REGNUM «Я уже давно губернатор, и мне есть чем гордиться», — заявил на пресс-конференции глава Архангельской области Игорь Орлов, отвечая на вопрос журналиста о том, не боится ли он войти в историю как «мусорный» губернатор, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если кто-то пытается трансформировать семь лет (срок работы Орлова в качестве главы региона — ред.) в одно псевдособытие, которое сформировал нечестный человек, я не собираюсь идти у него на поводу. Я абсолютно разделяю обеспокоенность, которую выразили жители Архангельской области — не организаторы, а жители — в связи с создаваемой системой переработки коммунальных отходов. Мы, безусловно, должны продолжить разъяснительную работу и реализовать то, что наметили в интересах региона. Мы это сделаем, и у меня нет сомнений, что мы идем правильным путем», — заявил он.

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Напомним, мусорный конфликт власти и жителей Архангельской области не утихает уже несколько месяцев. Отправной точкой конфликта стало известие о том, что на юге области планируют построить полигон для утилизации ТКО. Подробности проекта долгое время не раскрывались, власти лишь ссылались на передовые европейские технологии. Но после презентации проекта подтвердились все худшие опасения — на станции Шиес будет полигон для хранения брикетов ТКО.

Добавим, что 15 января будет обнародована новая схема переработки ТКО в Архангельской области.

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