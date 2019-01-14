Россия недооценивает Украину – и это опасно

Платон Беседин, , 21:40 — REGNUM

Новость: «В Москве признали: ситуация с Порошенко резко изменилась». Собрались политологи, устроили «круглый стол» и решили, что у Петра Алексеевича есть все шансы остаться президентом Украины на следующий срок. Умные люди, чего уж. Будто шансы Порошенко неясны были раньше — год, два, три назад. Пётр Алексеевич, поддерживаемый Западом и, хуже, самими украинцами, останется на второй срок. Запомните это.

Но речь, собственно, о другом. О том, что украинский дискурс в России не меняется. Одно и то же — едва ли не во всех СМИ — без изменения глубины и контекста. Неужели неясно, что данная риторика в отношении Украины не работает? Не понимают? Или намеренно не хотят понимать? Или просто не знают, что делать?

Ладно, СМИ. Хуже — Россия, похоже, политически не знает, что делать с Украиной. А ситуация меж тем трагическая. Русское население на Украине не просто дезориентировано, а пребывает в растерянности и отчаянии. Оно брошено и постепенно — с разной степенью сопротивляемости — всё более отдаляется от России. Но «умные люди» по-прежнему бубнят, что Украина — это недогосударство, которое вот-вот развалится. Ну-ну.

То, что происходит сегодня в соседней, по-прежнему братской стране, — это, конечно, с одной стороны, следствие пассионарного взрыва, энергия которого, правда, ушла не туда, но, с другой — построение новой нации. Её главный строительный камень, краеугольный — мифологизация сознания, построенная на исключительности. Украинцев над остальными. Карл Шмидт, самый умный из нацистов, писал: дабы разрушить все правила, необходимо полностью сфокусироваться на идее исключительности. Именно так.

Однако фокус в том — и беда, — что украинскую исключительность пестуют вместе с чем-то, сильно напоминающим комплекс неполноценности. То есть, с одной стороны, украинец — хозяин над всеми, с другой — мечта его стать частью «великого западного братства», вот только совсем не на хозяйских правах.

Меж тем в господствующей точке зрения России на Украину, как правило, озвучивается лишь второй компонент. И взгляд на украинский истеблишмент таков, будто речь идёт о селюках, неспособных ни на что, кроме как потешать пресловутое международное сообщество. Символ этой незатейливой простоватости, переходящей в дурковатость, — персонажи вроде Ковтуна на телеэфирах.

Но на деле мы имеем дело с опасным, целеустремлённым и подготовленным противником, хитрым и ловким. Речь, безусловно, не об украинцах и даже не об Украине как государстве, а о том конструкте, что собирают сегодня в стране под патронатом не самых глупых лидеров и кураторов. Так что в случае Украины имеет место классическая, а оттого еще более убийственная, недооценка соперника. И любой военный или спортсмен скажет, что нет ничего её страшнее.

Это тем страннее — и глупее тоже, — если учесть, что Россия, по сути, проиграла свою игру на Украине ещё до Евромайдана. Можно, конечно, сотни раз перечислять оправдания, поминая то «американские печеньки», то бандеровцев, но сути это не изменит. В 90-х Россия, заваленная своими проблемами, оставила русское население на Украине, а после, очухавшись, пыталась реанимироваться, но делала это, совершая ошибку за ошибкой, используя ключевой и едва ли не единственный аргумент — «газовую дубину». Результат закономерен. И печален.

Казалось бы, это должно было нас научить. Но — нет. Сначала хохотали над безвизом, а теперь решили поулыбаться над получением Киевом томоса. Мол, да что они там? Выражаем ноты протеста, возмущаемся, иронизируем, но всё как-то робко, поверхностно. Меж тем действовать надо совсем иными методами. Более решительными и волевыми.

Ведь то, что происходит сегодня на Украине — не только переформатирование нации, страны варварскими методами, но и разделение единого целого на части, разрезание его напополам, с кровью и болью, умерщвление живого. Захватываются храмы, унижаются прихожане, попираются святыни, выкорчёвывается сама вера — и в воздухе появляется железный запах будущей крови. Можно восхищаться священниками Украинской православной церкви Московского патриархата, но нельзя не изумляться тому, как их растерзание, по сути, игнорирует Россия.

Все эти усмешки на лестнице не только бесполезны, но и вредны. Украина, несмотря на все «пророчества» и «сценарии», идёт согласно намеченному плану — и он крайне неблагоприятен для России. Это, собственно, не значит, что мы должны воздействовать самыми жёсткими мерами (особенно — военными), но вот применить эффективные рычаги, которые у нас есть, безусловно, необходимо. И для начала хорошо бы оставить этот дурацкий назидательно-ёрнический тон, поняв, что перед нами — опасный игрок, действующий по своим правилам. Их необходимо учитывать и, как бы это ни звучало, договариваться, используя и кнут, и пряник.

27 лет Россия действовала безалаберно на украинском направлении. Более это продолжаться не может. Себе дороже.