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На пост мэра Челябинска претендуют уже 13 человек

Политика

В том числе врио главы города

Челябинск, 14 января 2019, 21:14 — REGNUM  В Челябинске на пост мэра города претендуют уже 13 человек. Об этом журналистам сообщили в городской думе.

Среди кандидатов также значится врио мэра Владимир Елистратов. По разным оценкам, он считается фаворитом.

Приём документов завершится 15 января А в конце февраля Челябинск может обрести мэра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост главы города стал вакантен 20 ноября. Мэр Евгений Тефтелев ушёл в отставку. Он занимал эту должность с лета 2015 года, а перед этим с декабря 2014-го был сити-менеджером.

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