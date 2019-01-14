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ЛНР: ВСУ провалили попытку дискредитировать войска республики

Политика

Минировать регион, где якобы проводили инженерные работы войска ЛНР, попросту невозможно

Луганск, 14 января 2019, 21:14 — REGNUM  Украинские пропагандисты обвинили Луганскую Народную Республику (ЛНР) в проведении разведки в регионе, где разведывательные работы невозможны в принципе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщает 14 января «Луганский информационный центр».

По его словам, ранее пресс-центр «операции объединенных сил» («ООС») заявил, что войска ЛНР провели разведку и минирование в «серой зоне» хутора Вольный. Этим ВСУ оправдали свое нарушение режима тишины.

Однако, отметил Марочко, украинские пропагандисты не учли, что в данном регионе из-за рельефа местности, погодных условий и прочих факторов просто невозможно проводить разведывательные и инженерные работы.

Напомним, украинские войска используют совершенно лживую информацию для того, чтобы дискредитировать ДНР и ЛНР, при этом не соотносясь с реальностью и полностью игнорируя все достигнутые ранее соглашения о перемирии.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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