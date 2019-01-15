Почему Германия против России? Вопреки здравому смыслу

Берлин, , 07:54 — REGNUM Немецкая Социал-демократическая партия (СДПГ) по инициативе своего «левого крыла» решила обсудить вопрос об отношениях Германии и России. Почему социал-демократов не устраивает тот формат, к которому Германия в своем отношении к России оказалась сегодня, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Левые социал-демократы считают, что в отношениях с Россией лучше работала модель Вилли Брандта, чем нынешняя, которой придерживается министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Под надуманными или недоказанными предлогами отношения двух стран сознательно ухудшаются, вместо того, чтобы следовать хотя бы требованиям прагматичного сотрудничества. Стоит признать, что без России нельзя решить ни один серьезный европейский вопрос — такой подход считает разумным вице-президент СДПГ Ральф Стегнер.

Тем не менее в ближайшем будущем вряд ли стоит надеяться на существенное потепление российско-германских отношений. Какие приемы используются, чтобы подорвать возможность улучшения?

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