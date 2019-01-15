Даст ли новая крылатая ракета «Калибр-М» ответ на угрозы из «горячих точек»

Москва, , 07:04 — REGNUM По сообщениям источника в российском ВПК, в ближайшем будущем планируется разработка новой версии крылатой ракеты «Калибр». Какие преимущества может дать российским вооруженным силам и военно-морскому флоту ракета «Калирбр-М» с повышенными тактико-техническими характеристиками, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Пока что по просочившимся в прессу данным известна только предполагаемая дальность полета новой ракеты морского базирования, она должна составлять 4500 км. Но уже из этого утверждения можно сделать определенные выводы. Во-первых, такая дальность позволит держать под прицелом существенную часть полушария, включая наиболее опасные «горячие точки» и районы потенциального возникновения таковых. Во-вторых, как показала практика применения «Калибров», высокоточный неядерный удар может стать крайне эффективной мерой в рамках конвенционального сдерживания, следовательно, с увеличением дальности таких ракет возрастут и эти возможности российского ВМФ.

Если же Договор о РСМД действительно потеряет силу из-за выхода США, то «Калибр-М» может получить и вариант сухопутного базирования. Но не окажется ли препятствием сложность адаптации этой ракеты к имеющимся пусковым комплексам?

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