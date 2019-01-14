Экс-министр обороны Украины заподозрен в «госизмене в интересах России»

Киев, , 20:46 — REGNUM Генпрокуратура Украины заподозрила экс-министра обороны страны и бывшего директора «Укроборонпрома» Дмитрия Саламатина в государственной измене в интересах России. Об этом 14 января сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ объявлено подозрение бывшему министру оборон Дмитрию Саламатину об участии в составе преступной организации Виктора Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путём злоупотребления служебным положением и совершении государственной измены в интересах Российской Федерации», — написал Луценко.

Также, по его словам, бывший министр подозревается в «подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путём совершения умышленных действий, направленных на вытеснение Украины с мировых рынков оружия в пользу России».

В частности, Саламатину инкриминируется срыв контракта между Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А.А. Морозова, государственными предприятиями «Антонов» и СЗТФ «Прогресс» и министерством обороны Ирака на поставку, ремонт и обслуживание военной техники. Сообщается, что в результате отмены предварительных договорённостей Украина понесла убытки в размере $560 млн.

Напомним, Дмитрий Саламатин занимал должность министра обороны Украины с февраля по декабрь 2012 года. В этот же период он входил в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. В 2010—2012 годах был генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром».